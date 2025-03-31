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Криминал

В Каменском районе женщина ответила на звонок и потеряла 2,5 млн

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65-летняя жительница Каменского района лишилась 2,5 миллиона рублей после принятого звонка. Она поверила мошенникам.

В Каменском районе женщина ответила на звонок и потеряла 2,5 млн

Женщину обманули по распространенной схеме: сначала позвонил незнакомец, представился силовиком и сообщил, что кто-то пытается украсть с ее счета 800 000 рублей, а затем посоветовал перевести все средства.

После с ней связался лже сотрудник банка и объяснил, как отправить сбережения на безопасный счет. Пенсионерка последовала указаниям и осталась без денег.

В Каменском районе женщина ответила на звонок и потеряла 2,5 млн

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В Каменском районе женщина ответила на звонок и потеряла 2,5 млн

Сейчас полицейские ищут подозреваемых в преступлении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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