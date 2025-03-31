В Каменском районе женщина ответила на звонок и потеряла 2,5 млн

31.03.2025 | 13:18

65-летняя жительница Каменского района лишилась 2,5 миллиона рублей после принятого звонка. Она поверила мошенникам.

Женщину обманули по распространенной схеме: сначала позвонил незнакомец, представился силовиком и сообщил, что кто-то пытается украсть с ее счета 800 000 рублей, а затем посоветовал перевести все средства.

После с ней связался лже сотрудник банка и объяснил, как отправить сбережения на безопасный счет. Пенсионерка последовала указаниям и осталась без денег.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сейчас полицейские ищут подозреваемых в преступлении.