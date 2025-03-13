Сотрудников телекоммуникационной компании поймали на взятке

13.03.2025 | 12:34

В Пензе вынесли приговор техническому директору и руководителю сервисного центра крупнейшей телекоммуникационной компании. Первого мужчину обвинили в получении взятки, второго - в посредничестве во взяточничестве.

Согласно материалам дела, 5 мая 2023 года финансовый директор одного ООО обратился к руководителю сервисного центра телекоммуникационной компании с предложением за денежное вознаграждение предоставить его организации благоприятные условия для работы. Речь шла о выделении новых объектов для строительства линий связи, а также о быстром подписании необходимых документов, когда стройка завершится.

Руководитель сервисного центра передал это предложение техническому директору компании. Тот обдумал его и согласился помочь финансовому директору ООО за 6% от суммы, которую заплатят организации за строительство новых линий связи.

Посредником во взяточничестве стал руководитель сервисного центра. 9 ноября 2023 года он передал техническому директору 50 000 рублей, 26 декабря - еще 100 000 рублей. При этом взяткодатель отблагодарил мужчину, подарив тому 50 000 рублей.

11 января 2024 года посредник получил еще 210 000 рублей, которые должен был передать техническому директору, но не смог этого сделать. Мужчину задержали правоохранители, а сам взяткодатель, как оказалось, действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Свою вину оба руководителя признали и раскаялись в содеянном.

Техническому директору назначили наказание в виде штрафа в 2 млн 800 тыс. рублей, руководитель сервисного центра также заплатит штраф в 1 млн 200 тыс. рублей. Деньги пойдут в доход государства.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.