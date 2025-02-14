Подросток не оценил пистолет знакомого и получил две пули

14.02.2025 | 17:34

Житель деревни Названовка Колышлейского района, расстрелявший подростка во время ссоры, предстанет перед судом.

Инцидент случился вечером 7 декабря 2024 года. Возле местного Дома культуры 21-летний парень окликнул 16-летнего знакомого и похвастался пневматическим пистолетом.

Однако тинейджер не оценил предмета для гордости и попросил убрать оружие. Так возник конфликт. Разозлившийся парень выстрелил подростку в ногу и закричал, что убьет его. Следующую пулю он послал юноше в лицо, ранив в левую щеку, а затем дважды ударил рукояткой пистолета по голове.

Подросток сумел дойти до дома, и мать вместе с ним обратилась в больницу, где медики зафиксировали раны на ноге и на щеке. Когда полицейские задержали агрессора, тот заявил, что был пьян, а пневматический пистолет потерял.

Теперь скорому на расправу сельчанину (в январе ему исполнилось 22 года) предстоит ответить за свои поступки.

«Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.