Сетевое издание|18+|Суббота|18 янв 2025|18:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Житель Колышлейского района дважды выстрелил в подростка

Печать
Telegram

Полиция задержала жителя Колышлейского района, который стрелял в несовершеннолетнего односельчанина.

О случившемся правоохранителям рассказала мать 16-летнего подростка. Она вместе с сыном обратилась в медицинское учреждение, где у юного пациента зафиксировали раны на ноге и на щеке.

Полицейские восстановили картину произошедшего. На улице 21-летний сельчанин увидел знакомого тинейджера и подозвал его. Тот подошел и увидел, что в руках парень держит пистолет.

Юноша попросил убрать оружие, однако знакомый дважды выстрелил в него.

«Почувствовав боль, пострадавший отправился домой, где рассказал о случившемся матери», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Сельчанин раскаялся и пояснил, что был пьян, а пневматический пистолет потерял. На него возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Ему инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и угроза убийством.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УМВД
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте