Житель Колышлейского района дважды выстрелил в подростка

18.01.2025 | 10:09

Полиция задержала жителя Колышлейского района, который стрелял в несовершеннолетнего односельчанина.

О случившемся правоохранителям рассказала мать 16-летнего подростка. Она вместе с сыном обратилась в медицинское учреждение, где у юного пациента зафиксировали раны на ноге и на щеке.

Полицейские восстановили картину произошедшего. На улице 21-летний сельчанин увидел знакомого тинейджера и подозвал его. Тот подошел и увидел, что в руках парень держит пистолет.

Юноша попросил убрать оружие, однако знакомый дважды выстрелил в него.

«Почувствовав боль, пострадавший отправился домой, где рассказал о случившемся матери», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Сельчанин раскаялся и пояснил, что был пьян, а пневматический пистолет потерял. На него возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Ему инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и угроза убийством.