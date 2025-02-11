В Пензе игроман украл 250 тысяч из реабилитационного центра

11.02.2025 | 12:51

В Пензе 27-летний пациент обокрал реабилитационный центр, в котором лечился от игровой зависимости. Он смог открыть сейф с деньгами.

Молодой человек выяснил, что код от замка - дата рождения одного из сотрудников, а затем узнал точную комбинацию. За сутки до выписки пензенец покинул центр, забрав с собой 250 000 рублей.

Когда в организации заметили пропажу денег, директор обратился в полицию. Бывшего пациента задержали и допросили. Он рассказал, что уже успел все потратить на азартные игры.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

Пензенец возместил ущерб. Несмотря на это, он может лишиться свободы на срок до 5 лет.