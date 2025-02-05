В Пензе «частный детектив» заработал на личной жизни заказчицы

05.02.2025 | 12:01

Неоднократно судимый 38-летний пензенец обманывал горожан, выдавая себя за частного детектива. Он взял заказ от 33-летней нанимательницы, а потом продал информацию о ее личной жизни.

В ноябре 2024-го женщина обратилась к мужчине, увидев объявление в интернете. Он описывал себя профессионалом с отличной подготовкой, большими возможностями и опытом. Горожанка, желая собрать компромат на другого человека, рассказала аферисту о своей личной жизни.

Выполнять работу пензенец не стал. Вместо этого он ввел в заблуждение двух участников несуществующего расследования и за деньги отдал им конфиденциальные сведения о заказчице. Так, от трех горожан (включая обратившуюся женщину) мошенник получил в общей сложности 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под домашний арест, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Анастасия Шабанова.

Полицейские ищут людей, которые тоже пострадали от действий мнимого частного детектива. Обманутым нужно обратиться по телефонам: 8 (8412) 597-443, 8 (8412) 597 472, 02 или 102 - либо прийти в отдел полиции по месту проживания.