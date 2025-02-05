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Криминал

В Пензе «частный детектив» заработал на личной жизни заказчицы

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Неоднократно судимый 38-летний пензенец обманывал горожан, выдавая себя за частного детектива. Он взял заказ от 33-летней нанимательницы, а потом продал информацию о ее личной жизни.

В Пензе «частный детектив» заработал на личной жизни заказчицы

В ноябре 2024-го женщина обратилась к мужчине, увидев объявление в интернете. Он описывал себя профессионалом с отличной подготовкой, большими возможностями и опытом. Горожанка, желая собрать компромат на другого человека, рассказала аферисту о своей личной жизни.

В Пензе «частный детектив» заработал на личной жизни заказчицы

Выполнять работу пензенец не стал. Вместо этого он ввел в заблуждение двух участников несуществующего расследования и за деньги отдал им конфиденциальные сведения о заказчице. Так, от трех горожан (включая обратившуюся женщину) мошенник получил в общей сложности 250 000 рублей.

В Пензе «частный детектив» заработал на личной жизни заказчицы

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под домашний арест, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Анастасия Шабанова.

В Пензе «частный детектив» заработал на личной жизни заказчицы

Полицейские ищут людей, которые тоже пострадали от действий мнимого частного детектива. Обманутым нужно обратиться по телефонам: 8 (8412) 597-443, 8 (8412) 597 472, 02 или 102 - либо прийти в отдел полиции по месту проживания.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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