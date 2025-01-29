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Криминал

В Пензенской области описали преступников по итогам 2024 года

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В прокуратуре Пензенской области проанализировали данные за 2024 год и составили свежий социальный портрет преступника.

За 12 месяцев в регионе нарушили закон более 5,1 тыс. человек - в основном это были местные жители (90,9%). Мужчин среди них оказалось большинство (81,9%).

Чаще всего (в 56,3% случаев) возраст преступников находился в пределах от 30 до 49 лет. На втором месте - категория 50+ (17,8%), на третьем - от 18 до 24 лет (13%), на четвертом - от 25 до 29 лет (10,1%). Оставшиеся 2,8% - несовершеннолетние.

Большинство преступников получили среднее (общее и профессиональное) образование - 70,7%. Только начальное или основное общее образование оказалось у 16,2%. Люди с высшим образованием нарушали закон реже всех - 11%.

Каждый третий в момент совершения преступления был в алкогольном опьянении (30,3%). 0,3% злоумышленников употребили наркотики.

Почти две трети злоумышленников (61,4%) не имели постоянной работы, у 58% есть судимость, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Таким образом, за год портрет среднестатистического преступника не претерпел изменений.

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Источник — фото pixabay.com
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