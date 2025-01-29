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Криминал

Пензячка и иностранец пошли под суд за незаконную помощь мигрантам

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43-летняя жительница Пензы и 32-летний гражданин другого государства организовали незаконное пребывание иностранцев в России.

В 2020 году горожанка познакомилась с мужчиной, приехавшим из Армении, и за деньги заключила договор о том, что он якобы трудился у нее разнорабочим. В свою очередь, мужчина стал направлять к ней своих земляков.

В марте 2021-го по его рекомендации к пензячке обратились еще двое граждан Армении, и она заключила с ними аналогичные договоры, получив оговоренную сумму. Эти фиктивные документы стали основанием для продления иностранцам на год срок пребывания в России.

Кроме того, горожанка зарегистрировала мигрантов в своей квартире. На самом деле они у женщины не работали и на ее территории не жили.

Криминальный бизнес закончился для интернационального дуэта скамьей подсудимых.

Ленинский районный суд Пензы приговорил пензячку к двум годам колонии общего режима и штрафу в доход государства в размере 150 тыс. рублей. Ей дана отсрочка от отбывания наказания до достижения ее дочерью 14 лет.

Иностранец отправится в колонию общего режима на 1 год 6 месяцев. На него наложен штраф в размере 120 тыс. рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Апелляция в вышестоящую инстанцию не помогла.

«Приговор в части квалификации действий осужденных и назначенного наказания оставлен без изменений», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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