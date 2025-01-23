Сетевое издание|18+|Четверг|23 янв 2025|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Мужчина притворился девушкой и обманул пензенца на 132 000 рублей

Печать
Telegram

29-летний пензенец в поисках любви за деньги поверил мужчине, притворившемуся девушкой. Тот обманул горожанина на крупную сумму.

Житель областного центра нашел объявление об интим-услугах в интернете, позвонил и услышал женский голос. Собеседница назвала ему адрес, по которому якобы все случится.

Приехав на место, мужчина снова набрал «жрицу», а та потребовала страховой депозит. Сказав, что больше нет, он перевел 10 000 рублей.

Однако встречи горожанин так и не дождался. Вместо этого с ним связался неизвестный, начал требовать деньги и угрожать расправой, заявив, что своим переводом искатель любви сломал сайт.

Решив, что лучше заплатить, пензенец отправил на продиктованный счет 122 000 рублей, а на следующий день все обдумал и пошел в полицию.

Как выяснилось, никакой девушки не существовало, ею притворился 29-летний житель Кузнецкого района. Он разместил объявление об интим-услугах и сымитировал голос через программу на компьютере.

Обманщика нашли, на него завели уголовное дело.

«В содеянном подозреваемый раскаивается и в настоящее время взял обязательство возместить ущерб заявителю», - сообщили в областном УМВД РФ.

Источник видео - областное УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте