Мужчина притворился девушкой и обманул пензенца на 132 000 рублей

23.01.2025 | 11:47

29-летний пензенец в поисках любви за деньги поверил мужчине, притворившемуся девушкой. Тот обманул горожанина на крупную сумму.

Житель областного центра нашел объявление об интим-услугах в интернете, позвонил и услышал женский голос. Собеседница назвала ему адрес, по которому якобы все случится.

Приехав на место, мужчина снова набрал «жрицу», а та потребовала страховой депозит. Сказав, что больше нет, он перевел 10 000 рублей.

Однако встречи горожанин так и не дождался. Вместо этого с ним связался неизвестный, начал требовать деньги и угрожать расправой, заявив, что своим переводом искатель любви сломал сайт.

Решив, что лучше заплатить, пензенец отправил на продиктованный счет 122 000 рублей, а на следующий день все обдумал и пошел в полицию.

Как выяснилось, никакой девушки не существовало, ею притворился 29-летний житель Кузнецкого района. Он разместил объявление об интим-услугах и сымитировал голос через программу на компьютере.

Обманщика нашли, на него завели уголовное дело.

«В содеянном подозреваемый раскаивается и в настоящее время взял обязательство возместить ущерб заявителю», - сообщили в областном УМВД РФ.

Источник видео - областное УМВД РФ.