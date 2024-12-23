Пензенцу грозит 20 лет за свертки с наркотиком в машине

В Пензе 29-летний местный житель может на десятки лет лишиться свободы из-за свертков с наркотиком. Он перевозил их в машине.
«В ходе обследования транспортного средства, которым управлял данный гражданин, полицейские обнаружили и изъяли 2 пакета с порошкообразным веществом», - сообщили в областном УМВД РФ.
Выяснилось, что внутри - около 200 граммов мефедрона. Мужчина рассказал, что планировал сбыть наркотик на территории области.
Возбуждено уголовное дело.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в УМВД.
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