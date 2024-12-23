Пензенцу грозит 20 лет за свертки с наркотиком в машине

23.12.2024 | 11:01

В Пензе 29-летний местный житель может на десятки лет лишиться свободы из-за свертков с наркотиком. Он перевозил их в машине.

«В ходе обследования транспортного средства, которым управлял данный гражданин, полицейские обнаружили и изъяли 2 пакета с порошкообразным веществом», - сообщили в областном УМВД РФ.

Выяснилось, что внутри - около 200 граммов мефедрона. Мужчина рассказал, что планировал сбыть наркотик на территории области.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в УМВД.