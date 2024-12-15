В Вадинском районе женщине грозит срок за подобранную карту

В Вадинском районе 35-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как подобрала на улице чужой телефон. В чехле она нашла банковскую карту и отправилась по магазинам.
В полицию обратился 46-летний владелец гаджета, заметивший, что с его счета списываются деньги.
«Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность злоумышленницы», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
Сельчанка во всем призналась. На покупки в разных магазинах она потратила в общей сложности 12 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
«На данный момент сотрудники полиции направили изъятый сотовый телефон на экспертизу для установления его стоимости», - рассказали в УМВД.
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