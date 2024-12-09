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Криминал

В Кузнецком районе лошадь ударила ребенка копытом в челюсть

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В Кузнецком районе 40-летней предпринимательнице вынесли приговор за тяжкий вред здоровью 9-летнего мальчика, причиненный ее лошадью. Женщина устраивала конные прогулки.

ЧП случилось 26 марта. Подсудимая предоставила лошадей жителю Кузнецка с двумя детьми и позволила им без защитных шлемов залезть на животных.

При этом она должным образом не рассказала клиентам, что после катания нужно держаться от коней на безопасном расстоянии, а сопровождать семью поручила своим несовершеннолетним помощницам.

В результате отдых кузнечан закончился печально. По завершении прогулки одна из лошадей ударила ребенка копытом в челюсть, тот стукнулся затылком об кирпичную стену и получил серьезную травму головы.

На предпринимательницу завели уголовное дело. В суде она полностью признала вину. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Кроме того, женщина должна уплатить штраф в 50 000 рублей.

«Также судом был удовлетворен гражданский иск о взыскании с подсудимой имущественной компенсации морального вреда», - сообщили в Кузнецком районном суде.

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