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Криминал

В Пензе мужчина выжил после падения с 12-го этажа

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В Пензе направлено в суд уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника. Речь идет о падении каменщика с перекрытия 12-го этажа строящегося многоквартирного дома.

ЧП случилось 7 апреля в Октябрьском районе.

По версии следствия, 25-летний мастер строительных и монтажных работ организации-застройщика дал устное указание 57-летнему каменщику выполнить кирпичную кладку 13-го этажа.

«При этом обвиняемый допустил выполнение работ подчиненным без применения им удерживающих, позиционирующих и страховочных систем в отсутствие защитных ограждений оконных проемов строительного объекта», - уточнили в областной прокуратуре.

Выкладывая кирпич, мужчина оступился и упал с 12-го этажа на прилегающую территорию. Он получил множественные телесные повреждения, но выжил.

Мастер строительных и монтажных работ полностью признал вину, сообщили в областном следственном управлении СКР. Его дальнейшую судьбу определит суд.

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Источник — фото областного СУ СКР
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