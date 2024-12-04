Никольчанин не согласился с мнением бывшей жены и разгромил ее машину

04.12.2024 | 09:15

В Никольском районе ссора экс-супругов закончилась погромом автомобиля. Бывшие муж и жена не сошлись во мнении по поводу воспитания совместных детей.

Вопрос 29-летняя женщина и 31-летний мужчина некоторое время обсуждали в переписке. После никольчанка решила навестить бывшего мужа и поговорить с ним лично.

Женщина прихватила сожителя, подъехала к дому экс-возлюбленного и продолжила беседу, когда тот вышел. Вскоре к ним присоединился друг никольчанина.

«В результате конфликта, разозлившись, бывший муж взял металлическую трубу и вместе с приятелем, у которого была бита, начал наносить удары по кузову автомобиля оппонентов. Когда они закончили, женщина со своим сожителем села в машину и уехала», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Никольчанка написала заявление в полицию. Причиненный ущерб оценили в 70 000 рублей.

Агрессивного экс-супруга женщины обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.