Сетевое издание|18+|Среда|4 дек 2024|09:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Никольчанин не согласился с мнением бывшей жены и разгромил ее машину

Печать
Telegram

В Никольском районе ссора экс-супругов закончилась погромом автомобиля. Бывшие муж и жена не сошлись во мнении по поводу воспитания совместных детей.

Вопрос 29-летняя женщина и 31-летний мужчина некоторое время обсуждали в переписке. После никольчанка решила навестить бывшего мужа и поговорить с ним лично.

Женщина прихватила сожителя, подъехала к дому экс-возлюбленного и продолжила беседу, когда тот вышел. Вскоре к ним присоединился друг никольчанина.

«В результате конфликта, разозлившись, бывший муж взял металлическую трубу и вместе с приятелем, у которого была бита, начал наносить удары по кузову автомобиля оппонентов. Когда они закончили, женщина со своим сожителем села в машину и уехала», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Никольчанка написала заявление в полицию. Причиненный ущерб оценили в 70 000 рублей.

Агрессивного экс-супруга женщины обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте