В Спасском районе убийца избежал тюрьмы

27.11.2024 | 12:03

Жителя Спасского района, убившего человека, освободили от уголовной ответственности из-за его психического заболевания.

Как установило следствие, в ночь на 6 июля 2024 года мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с племянником. Он ударил родственника кухонным ножом в грудь, шею, а также в область подбородка.

Раненый скончался на месте из-за массивной кровопотери.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что мужчина совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, так как не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Убийце назначили принудительное лечение в медицинском стационаре, оказывающем психиатрическую помощь. В организации ведется интенсивное наблюдение.

Пока постановление в силу не вступило.