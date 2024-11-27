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Криминал

В Спасском районе убийца избежал тюрьмы

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Жителя Спасского района, убившего человека, освободили от уголовной ответственности из-за его психического заболевания.

Как установило следствие, в ночь на 6 июля 2024 года мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с племянником. Он ударил родственника кухонным ножом в грудь, шею, а также в область подбородка.

Раненый скончался на месте из-за массивной кровопотери.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что мужчина совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, так как не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Убийце назначили принудительное лечение в медицинском стационаре, оказывающем психиатрическую помощь. В организации ведется интенсивное наблюдение.

Пока постановление в силу не вступило.

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Источник — фото из материалов уголовного дела, предоставлено Спасским районным судом
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