Еще одного подростка осудили за попытку заработать на наркотиках

20.11.2024 | 11:16

В Пензе 17-летнего подростка отправили в воспитательную колонию, признав виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Юноша летом совершил преступление - таким образом он надеялся заработать. Получив в сети сведения о местонахождении «закладки» в областном центре, пензенец 1 июля с целью дальнейшего сбыта забрал наркотик массой не менее 20,8 г и отвез домой.

В тот же день его задержали полицейские и изъяли сверток с наркотиком.

Юноша признал вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее 16-летнего пензенца осудили на 1,5 года, признав виновным в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.