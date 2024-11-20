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Криминал

Еще одного подростка осудили за попытку заработать на наркотиках

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В Пензе 17-летнего подростка отправили в воспитательную колонию, признав виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Юноша летом совершил преступление - таким образом он надеялся заработать. Получив в сети сведения о местонахождении «закладки» в областном центре, пензенец 1 июля с целью дальнейшего сбыта забрал наркотик массой не менее 20,8 г и отвез домой.

В тот же день его задержали полицейские и изъяли сверток с наркотиком.

Юноша признал вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее 16-летнего пензенца осудили на 1,5 года, признав виновным в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.

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