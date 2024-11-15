Любовь к сыру одного вида лишила пензенца свободы

15.11.2024 | 20:47

Вступил в силу приговор 45-летнему жителю областного центра, который несколько раз похищал из магазинов в селе Засечном Пензенского района сыр.

Как рассказали в прокуратуре Пензенской области, мужчина поселился в Пензе недавно. 31 марта он отдыхал и прогуливался по Засечному, пока не почувствовал голод. Денег на обед не было, и тогда он решил зайти в магазин и там взять что-нибудь поесть.

В сетевом магазине на улице Семейной он похитил 10 упаковок сыра на общую сумму 1 117 рублей, положил их в карманы и, не оплатив товар на кассе, скрылся.

28 мая он таким же образом похитил из торгового зала сетевого магазина на улице Светлой упаковку сыра такого же сорта стоимостью 111 рублей. В тот же день он зашел в торговую точку по соседству и украл еще 2 упаковки сыра на сумму около 280 рублей.

Во всех случаях мужчина брал исключительно один и тот же продукт - сыр полутвердый «Брест-Литовск». Однако третий раз оказался роковым.

«На выходе злоумышленника задержал сотрудник безопасности второго магазина, опознавший его по имеющейся информации о похитителях и записи с камеры видеонаблюдения», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Любитель сыра полностью признал вину. Выяснилось, что он неоднократно был судим, в том числе 5 раз за аналогичные преступления, а в августе 2023 года находился под административным арестом за мелкое хищение.

Пензенский районный суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по уголовным делам признала приговор законным и обоснованным, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.