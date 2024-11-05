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Криминал

Пензенский боец присвоил пистолет погибшего противника в ДНР

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В Пензе военнослужащего осудили за незаконный оборот оружия. Мужчина привез его из Донецкой Народной Республики в качестве трофея.

В лесополосе боец обнаружил у погибшего противника пистолет с патроном в магазине, которые решил присвоить.

Сперва он носил оружие при себе, а вернувшись из ДНР, стал хранить опасную вещь дома, пока ее не нашли и не изъяли полицейские.

Мужчина полностью признал вину.

С учетом ранее вынесенного решения по делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения бойцу окончательно назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, штрафом в размере 200 000 тысяч рублей.

Кроме того, он не сможет садиться за руль в течение 2 лет, сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.

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