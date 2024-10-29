Курьер прятал 4 кг наркотика в тайнике под днищем машины

29.10.2024 | 15:41

В Нижнем Ломове суд вынес приговор 37-летнему жителю Орловской области, задержанному с наркотическим средством.

В мае орловец был в Краснодаре и решил заработать распространением запрещенных веществ. В интернете он получил предложение перевезти наркотик из тайника в Новгородской области в Краснодар для дальнейшего распространения бесконтактным способом.

Мужчина согласился и отправился на арендованном автомобиле за партией «товара». 18 июня по дороге в Краснодар он был задержан в Нижнеломовском районе. Сотрудники полиции нашли под днищем машины тайник и изъяли 4 гриппер-пакета с 4 килограммами N-метилэфедрона.

Свою вину орловец полностью признал. Суд учел, что у него на иждивении находятся двое детей, а также принял во внимание состояние здоровья мужчины и его родственников.

В итоге его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

«Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.