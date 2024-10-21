Зареченец не захотел предавать Родину и отдал 8 млн рублей

21.10.2024 | 20:31

Мошенник представился 64-летнему жителю Заречного сотрудником ФСБ и выманил значительную сумму.

Сначала горожанин получил в мессенджере сообщение от имени начальника. В нем говорилось, что у мужчины возникли проблемы и скоро с ним свяжутся для их решения.

Через некоторое время зареченцу позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что ему грозит уголовная ответственность за измену Родине. Якобы от имени горожанина в фонд помощи ВСУ перечислили 9,5 млн рублей, взятых в кредит.

«Чтобы избежать наказания, неизвестный настойчиво рекомендовал зареченцу взять кредиты и перевести деньги на сохранение в ячейке», - рассказал порталу «Заречье сегодня» специалист по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.

С 2 по 15 октября мужчина отправил на счета злоумышленников 4,5 млн рублей своих сбережений. Также он срочно продал автомобиль (выручил 3 млн), занял 800 тыс. рублей у знакомого, оформил кредит. Общая сумма ущерба составила 8 млн 480 тыс. рублей.

Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личность подозреваемого.