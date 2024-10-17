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Криминал

В Нижнем Ломове женщина тайно оформляла сим-карты на жителей

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В Нижнем Ломове 26-летняя пензячка, работавшая на оператора сотовой связи, тайно оформляла сим-карты на жителей.

Полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Пензенской области установили, что женщина во время работы неоднократно осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами компьютерной информации.

Злоумышленница во всем призналась и рассказала, что была прикомандирована в офис.

«Имея доступ к персональным данным абонентов оператора связи, оформляла на имя пользователей без их согласия сим-карты. После этого оформленные сим-карты выкидывала», - сообщили в областном УМВД РФ.

Таким образом она хотела получить премию за увеличение продаж.

Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

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