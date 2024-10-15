Кузнечанин в отместку жене отдал за несостоявшийся интим 160 тысяч

15.10.2024 | 08:35

34-летний житель Кузнецка стал жертвой мошенников, решив заказать «ночную бабочку» после ссоры с женой.

Мужчина задумал отомстить супруге: нашел в интернете объявление об интим-услугах и позвонил по указанному номеру. Ответила девушка, назвавшая цену встречи - 2 000 рублей, и он тут же перевел деньги на указанный собеседницей счет.

После этого ему позвонил якобы администратор сайта и попросил перевести залог за девушку в сумме 9 800 рублей. Заказчик без раздумий перечислил деньги.

«Однако злоумышленники не остановились на этом и под различными предлогами выманили у кузнечанина в общей сложности более 160 000 рублей с кредитной банковской карты. Девушка так и не приехала. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Как оказалось, ему было известно о подобных аферах. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают злоумышленников, которым грозит до 5 лет лишения свободы.