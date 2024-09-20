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Криминал

Еще одна пенсионерка из Пензенской области поверила в «безопасный счет»

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Еще одна жительница Пензенской области лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. На этот раз - 64-летняя пенсионерка из Городищенского района.

Еще одна пенсионерка из Пензенской области поверила в «безопасный счет»

Схема обмана была стандартной: женщине позвонила незнакомка, представилась сотрудницей банка и сообщила, что злоумышленники пытаются похитить деньги.

Чтобы предотвратить преступление, нужно отправить средства на безопасный счет, заверила мошенница.

Пенсионерка попросила родственницу снять 300 000 рублей и через банкомат перевести по указанным реквизитам. Та все сделала, и только после этого жертва поняла, что случилось.

Женщина обратилась в полицию. В следственном отделении ОМВД России по Городищенскому району возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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Источник — фото областного УМВД
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