Еще одна пенсионерка из Пензенской области поверила в «безопасный счет»

Еще одна жительница Пензенской области лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. На этот раз - 64-летняя пенсионерка из Городищенского района.
Схема обмана была стандартной: женщине позвонила незнакомка, представилась сотрудницей банка и сообщила, что злоумышленники пытаются похитить деньги.
Чтобы предотвратить преступление, нужно отправить средства на безопасный счет, заверила мошенница.
Пенсионерка попросила родственницу снять 300 000 рублей и через банкомат перевести по указанным реквизитам. Та все сделала, и только после этого жертва поняла, что случилось.
Женщина обратилась в полицию. В следственном отделении ОМВД России по Городищенскому району возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
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