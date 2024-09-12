Сельчанка заступилась за подругу и получила удар доской по голове

12.09.2024 | 08:58

Для 61-летней жительницы Башмаковского района застолье закончилось травмой. Она пострадала от руки 63-летнего гражданского мужа.

Пара распивала спиртные напитки в компании знакомой. Мужчина обидел гостью, а хозяйка заступилась за подругу. Такое поведение не понравилось сельчанину. Он схватил деревянную разделочную доску и ударил сожительницу по голове.

Здоровью женщины был нанесен легкий вред, и она обратилась в полицию. Обидчик пояснил, что на такой поступок его толкнуло злоупотребление алкоголем.

На агрессора возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Разделочные доски не раз превращались в орудие преступления. Так, 47-летний житель Пензы избил этим предметом бытового обихода 76-летнего отца, который высказал мысль, что взрослому пьющему сыну пора поселиться отдельно.

А в прошлом году в селе Балтинка Сердобского района 49-летний житель во время застолья избил разделочной доской своего друга. Мужчину приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.