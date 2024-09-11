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Криминал

54-летнюю мать наказали за долг детям в 1,5 млн рублей

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54-летнюю жительницу Спасского района осудили за неуплату алиментов. Ранее безответственную мать привлекали к административной ответственности, однако это не помогло исправлению.

Как установил суд, с 15 ноября 2023 года по 29 февраля 2024-го женщина должна была выплатить на содержание детей 147 359 рублей, однако этого не сделала.

Общая задолженность нерадивой матери составила около 1,5 млн рублей, на работу она так и не устроилась, на учет в центр занятости не встала, никакой добровольной материальной помощи детям не оказывала.

При вынесении решения суд учел личность женщины и назначил ей 7 месяцев исправительных работ.

10% из ее зарплаты будут удерживать в доход государства, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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