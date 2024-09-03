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Криминал

Уроженка Чувашии нашла в Пензе мужчину и попала под суд

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В Пензе 36-летнюю уроженку Чувашии будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Женщина приехала в областной центр в декабре 2020 года. Зимой 2022-го она сошлась с 43-летним горожанином и стала жить у него. Вместе они употребляли запрещенные вещества, которые покупали через интернет.

Летом 2024 года пара получила от своего дилера предложение поработать курьерами-закладчиками и приняла его. Ночью 10 июня мужчина забрал из тайника в Октябрьском районе партию синтетического наркотика и привез домой, чтобы расфасовать. По плану женщина должна была вести фотосъемку и наблюдать за окружающей обстановкой, а ее спутник формировать закладку.

«Днем этого же дня злоумышленники разместили сверток с наркотиком массой не менее 0,45 г в закладке на территории Первомайского района, однако при попытке скрыться были задержаны сотрудниками полиции. Сделанная парой закладка, а также находящиеся при них 45 свертков с наркотиком массой не менее 19,75 г изъяты из незаконного оборота», - сообщили в областной прокуратуре.

Женщина признала свою вину, ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Материалы в отношении ее сожителя и дилера выделены в отдельные производства.

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