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Криминал

В Пензе воры получили 3 000 рублей за запчасти, а вернули 110 000

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Двое пензенцев вытащили из чужой машины детали, а в итоге заплатили почти в 37 раз больше, чем смогли за них выручить. Они предстанут перед судом.

В полицию пришел 38-летний предприниматель. Он рассказал, что кто-то украл с предприятия запчасти от КамАЗа - редуктор и гидравлический насос стоимостью 110 000 рублей.

Полицейские осмотрели место преступления, изучили записи с камер, изъяли улики и опросили возможных свидетелей. Подозрение пало на двух пензенцев 49 и 53 лет, работавших на той же территории, но в другой организации.

В Пензе воры получили 3 000 рублей за запчасти, а вернули 110 000

Мужчин доставили в отдел. Горожане признались, что долго наблюдали за грузовиком, которым никто не пользовался. Они сняли с него детали и увезли на своей машине в пункт приема металла. За лом пензенцам заплатили 3 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Куприянов.

Ущерб в размере 110 000 рублей мужчины возместили.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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