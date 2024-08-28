В Пензе воры получили 3 000 рублей за запчасти, а вернули 110 000

28.08.2024 | 11:02

Двое пензенцев вытащили из чужой машины детали, а в итоге заплатили почти в 37 раз больше, чем смогли за них выручить. Они предстанут перед судом.

В полицию пришел 38-летний предприниматель. Он рассказал, что кто-то украл с предприятия запчасти от КамАЗа - редуктор и гидравлический насос стоимостью 110 000 рублей.

Полицейские осмотрели место преступления, изучили записи с камер, изъяли улики и опросили возможных свидетелей. Подозрение пало на двух пензенцев 49 и 53 лет, работавших на той же территории, но в другой организации.

Мужчин доставили в отдел. Горожане признались, что долго наблюдали за грузовиком, которым никто не пользовался. Они сняли с него детали и увезли на своей машине в пункт приема металла. За лом пензенцам заплатили 3 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Куприянов.

Ущерб в размере 110 000 рублей мужчины возместили.