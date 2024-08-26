Трое кузнечан дорого заплатили за майнинг-фермы в гаражах

26.08.2024 | 13:54

В Кузнецке трое местных жителей 48, 40 и 37 лет украли электроэнергию на сотни тысяч рублей, чтобы заработать криптовалюту. За это им пришлось ответить перед судом.

Один из мужчин оборудовал майнинг-фермы в нескольких гаражах на территории города, самостоятельно подключив устройства к сетям трансформаторной подстанции. При этом он не оформил договор с ресурсниками.

Другой фигурант замедлил работу счетчика, а третий трудился в профильном учреждении и предупреждал о возможных проверках.

В общей сложности кузнечане похитили энергии более чем на 400 000 рублей, сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Олег Курышов.

На всех троих завели уголовное дело. Мужчины признали вину, раскаялись и возместили ущерб.

Инициатору, поставившему компьютеры в гаражах, суд назначил штраф в 150 000 рублей, а его пособникам - по 100 000, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Пензенской области Наталья Яшина.