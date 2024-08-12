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Криминал

В Кузнецком районе осудили лжемать, получившую почти 800 000 руб.

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49-летнюю уроженку Оренбургской области, зарегистрированную в Кузнецком районе, наказали за мошенничество с маткапиталом и детскими выплатами.

Как установило следствие, в 2018 году женщина принесла в отдел ЗАГС Самарской области фальшивый документ о том, что у нее якобы родился ребенок вне стен медучреждения. Сотрудники выдали ей свидетельство о рождении малыша.

После этого женщина отправилась в управление Пенсионного фонда РФ в Отрадном Самарской области и подала заявление о выдаче ей сертификата на материнский капитал. Сумма составила 453 000 рублей. На эти деньги лжемать купила ½ дома в Пензенской области.

В 2021 году управление соцзащиты населения Кузнецкого района назначило женщине ежемесячное пособие на ребенка. Мошенница смогла незаконно получить таким образом 268 000 рублей.

В 2023-м женщина через портал госуслуг подала заявление в пензенское отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ, чтобы ей назначили пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Лжематери выплатили еще 36 000 рублей.

Свою вину женщина признала и частично возместила ущерб, причиненный государству. Ее приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком также в три с половиной года.

«Суд удовлетворил заявленные прокурором района и Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области иски о взыскании с осужденной почти 685 000 рублей невозмещенного ущерба», - сообщили в областной прокуратуре.

Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

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