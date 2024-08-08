Жительница Каменского района не успела спрятаться от мужа с топором

08.08.2024 | 08:09

37-летняя жительница Каменского района обратилась за защитой к сотрудникам полиции. По словам женщины, 40-летний муж грозился ее убить.

Она рассказала, что супруг в очередной раз был пьян, и между ними разгорелся конфликт. В пылу ссоры агрессор схватил топор. Женщина выбежала во двор и попыталась запереться в сарае, но не успела. Муж обрушил топор на руку жены и закричал, что зарубит ее.

Полицейские выяснили, что раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Он признал свою вину и во всем произошедшем обвинил алкоголь. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«С подозреваемого взято обязательство о явке», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.