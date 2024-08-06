В Пензе вынесли приговор мошеннику, получившему почти 1 млрд

06.08.2024 | 17:15

В Пензе вынесли приговор 53-летнему жителю Ульяновской области. Мужчину обвинили в мошенничестве в крупном размере. Он завладел участками сельхозназначения в Городищенском районе.

Как установили следствие и суд, в январе 2022 года 34-летний пензенец - учредитель сельскохозяйственной организации - предложил ульяновцу занять его место, помочь в управлении компанией и получать кредиты. Владелец объяснил свою просьбу тем, что у него нет времени заниматься делами и к тому же он имеет отрицательную кредитную историю.

Гость области согласился и уже летом 2022-го после оформления документов стал учредителем ООО. При этом существовала договоренность, что бывший владелец компании будет продолжать ей руководить.

Через какое-то время пензенец решил, что помощь ему больше не требуется, и попросил вернуть ему 100% доли в уставном капитале. Ульяновец согласился и заключил договор купли-продажи. Переход права собственности должен был произойти в течение 3 лет с момента подписания.

Однако пензенец не проконтролировал передачу данных в налоговые органы, и ульяновец этим воспользовался. Он нашел через знакомых мужчину, который за 50 тысяч рублей согласился стать подставным директором фирмы.

Сведения о нем были внесены в единый государственный реестр юридических лиц, в октябре 2022 года ульяновец выкупил у подставного директора 100% уставного капитала организации, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В собственности мошенника оказались 70 земельных участков в Городищенском районе, а также здание на одном из них. Общая сумма приобретенного нечестным путем составила 935 млн рублей.

Пострадавший руководитель обратился в суд, решением которого договор, заключенный между гостем области и подставным директором ООО, признан недействительным, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Владельцу организации вернули имущество и право собственности на 100% доли в уставном капитале юридического лица.

Ульяновец признал вину. На две его легковые машины наложили обеспечительный арест.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также его оштрафовали на 150 000 рублей. Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.