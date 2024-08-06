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Криминал

В Пензе квартирант втерся в доверие к хозяину и обчистил сейф

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Житель Пензы сдал комнату в своей квартире незнакомцу и пожалел. У мужчины из сейфа пропала значительная сумма.

58-летний квартирант поселился у пензенца в начале 2022-го. Поначалу хозяин закрывал собственную комнату на ключ, потом мужчины подружились, и горожанин часто оставлял дверь незапертой.

Квартирант же видел, что владелец хранит сбережения в сейфе, установленном в коридоре, а ключ от него прячет в своей комнате.

В октябре 2023-го съемщик съехал, предварительно забрав из сейфа 50 000 рублей. Обнаружив пропажу, пензенец спросил у бывшего арендатора, не взял ли он деньги, на что получил отрицательный ответ.

К делу подключилась полиция и установила, что в краже все же замешан съехавший квартирант. На допросе мужчина признал свою вину, однако в суде стал отрицать причастность к пропаже.

«Первомайский районный суд Пензы признал гражданина виновным в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и в краже с причинением значительного ущерба гражданину (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ)», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

При определении наказания суд учел, что мужчина имеет судимости за аналогичные преступления, усмотрел в происшествии рецидив и отправил бывшего квартиранта в колонию строгого режима на 1 год и 9 месяцев. Его также обязали возместить причиненный ущерб.

Гражданин обжаловал приговор, однако коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила апелляцию без удовлетворения, а решение без изменения.

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Источник — фото предоставлено Пензенским областным судом
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