Зареченцы отдали в долг аферисту десятки и сотни тысяч рублей

02.08.2024 | 20:25

В Заречном перед судом предстал мужчина, с 2018-го по 2023 год выманивавший у знакомых деньги. Он признан виновным в 11 эпизодах мошенничества (3 - в крупном размере).

Предлоги, под которыми мужчина просил деньги, обещая вернуть их с процентами, были разными: приобретение оборудования для осуществления деятельности по банкротству предприятий в Москве, вложение средств в банкротство столичных юридических лиц, оплата лечения, покупка стройматериалов для ремонта квартиры, болезнь и похороны бабушки.

Должник оформлял расписки о получении денег, показывал медицинские документы о заболевании, а кому-то представлялся сотрудником регионального управления ФСБ или ФСО.

Чтобы кредиторы не сомневались в его честности, мужчина частично возвращал деньги, иногда даже с процентами. Таким образом он мотивировал людей на то, чтобы они одалживали ему все больше.

Суд установил размеры похищенных сумм: 711 500, 686 100, 392 544, 169 000, 150 000, 130 000, 125 000, 118 000, 100 000, 85 000 и 60 000 рублей.

Подсудимый полностью признал вину и на момент вынесения приговора возместил большую часть ущерба.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком. «Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.