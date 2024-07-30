Сельчанин поверил, что его «взломали» и потерял 2,7 млн рублей

30.07.2024 | 10:35

В Пензе к полицейским обратился 33-летний житель Шемышейского района. Мужчина сообщил, что мошенники выманили у него крупную сумму.

По словам сельчанина, все началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности портала госуслуг. Незнакомец рассказал, что личный кабинет мужчины взломали, теперь аферисты пытаются оформить на его имя кредит.

Следуя полученным инструкциям, сельчанин отправился в отделение банка и снял со своего счета 2 млн 700 тыс. рублей. Когда кассир спросил, зачем клиенту такая сумма, мужчина ответил, что собирается купить квартиру.

Всю сумму шемышеец перечислил на счета, указанные «сотрудником службы безопасности». Через некоторое время он понял, что стал жертвой обмана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас полицейские устанавливают личности граждан, причастных к этому преступлению.