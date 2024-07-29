Мокшанца приговорили к 12 годам колонии после гибели брата

29.07.2024 | 20:53

52-летний житель Мокшана надолго отправится в колонию: его признали виновным в смерти 49-летнего родственника.

19 марта этого года двоюродные братья, относившиеся друг к другу с неприязнью, выпивали вместе в квартире старшего из них. В процессе застолья они поругались - по словам злоумышленника, из-за оскорбления.

При выяснении отношений обиженный хозяин избил гостя руками и ногами. Множественные удары пришлись по голове и телу. От тупой травмы груди и живота потерпевший скончался на месте.

«Через несколько дней, решив скрыть следы преступления, осужденный закопал погибшего в неотапливаемом помещении своего дома с земляным полом. Тело потерпевшего было обнаружено сотрудниками полиции в начале апреля 2024 года», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Во время следствия злоумышленник находился под стражей. Вину он признал. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

На этот раз суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима.