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Криминал

Мокшанец избил брата до смерти и закопал труп в сенях

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52-летнего жителя Мокшана обвиняют в смерти 49-летнего брата.

В один из мартовских дней мужчины, относившиеся друг к другу неприязненно, вместе распивали спиртное в квартире старшего из них. Во время застолья между ними возник конфликт - по словам злоумышленника, из-за того, что родственник стал оскорблять его.

Мокшанец избил брата до смерти и закопал труп в сенях

«Во время ссоры хозяин начал избивать гостя руками и ногами, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Мокшанец избил брата до смерти и закопал труп в сенях

Смерть наступила от тупой травмы груди и живота, уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Мокшанец избил брата до смерти и закопал труп в сенях

Решив скрыть следы преступления, мокшанец перенес тело брата в неотапливаемые сени с земляным полом и через несколько дней закопал там.

В апреле при проверке сообщения о другом преступлении, полицейские, пытавшиеся установить местонахождение 49-летнего мокшанца, нашли его труп в месте, где указал подозреваемый.

Злоумышленнику предъявили обвинение в причинении смерти родственнику. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник — фото и видео областного СУ СКР
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