Мокшанец избил брата до смерти и закопал труп в сенях

19.06.2024 | 12:08

52-летнего жителя Мокшана обвиняют в смерти 49-летнего брата.

В один из мартовских дней мужчины, относившиеся друг к другу неприязненно, вместе распивали спиртное в квартире старшего из них. Во время застолья между ними возник конфликт - по словам злоумышленника, из-за того, что родственник стал оскорблять его.

«Во время ссоры хозяин начал избивать гостя руками и ногами, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Смерть наступила от тупой травмы груди и живота, уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Решив скрыть следы преступления, мокшанец перенес тело брата в неотапливаемые сени с земляным полом и через несколько дней закопал там.

В апреле при проверке сообщения о другом преступлении, полицейские, пытавшиеся установить местонахождение 49-летнего мокшанца, нашли его труп в месте, где указал подозреваемый.

Злоумышленнику предъявили обвинение в причинении смерти родственнику. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.