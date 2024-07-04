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Криминал

В селе Раевка тракторист засыпал землей мужчину

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В Земетчинском районе завершили расследование уголовного дела по факту гибели 63-летнего мужчины. Его засыпали землей.

Трагедия случилась днем 2 октября 2023 года. Местный житель, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Земетчинской агрофирмы, занимался земляными работами, расчищая дорогу к техническому зданию заброшенной фермы.

Мужчина не убедился в том, что на его пути нет людей, и засыпал землей водителя организации. Пострадавший скончался на месте.

Тракториста обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Свою вину в гибели сотрудника он признал.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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