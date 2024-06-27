В Пензе начальник учебного центра получал деньги за мертвые души

27.06.2024 | 13:07

В среду, 26 июня, в Пензе вынесен приговор исполнительному директору организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Кадры». Он признан виновным в 20 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

В мае 2019 года руководитель учебного центра заключил с центром занятости населения договор на 56 тыс. рублей на обучение безработных граждан по государственной программе «Содействие занятости населения в Пензенской области», которая входит в национальный проект «Демография».

С 20 мая по 13 августа 2019 года его учреждение должно было профессионально обучить 7 человек по квалификации «водитель погрузчика 3-го разряда категории B». Теория и практика рассчитывалась на 480 учебных часов.

Однако с безработными никто не занимался. Руководитель поручил ничего не подозревавшим подчиненным изготовить справки о посещении слушателями занятий и об успеваемости, а затем - протокол заседания экзаменационной комиссии о проверке знаний.

Пензенец знал, что сотрудники центра занятости проверяют лишь оформление документов, а не реальное выполнение работы. В итоге он получил 56 тыс. руб., которые присвоил.

Аналогичным образом в период с 2019 по 2021 год руководитель центра совершил еще 19 преступлений. В общей сложности он похитил более 500 тыс. рублей.

В судебном заседании он вину не признал.

Суд учел, что у пензенца есть малолетний ребенок и мать-инвалид. В итоге ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн руб. в доход государства.

«Также с осужденного взыскано в счет возмещения имущественного ущерба в пользу Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 515 тыс. 280 руб. 63 копейки», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Приговор пока не вступил в силу.