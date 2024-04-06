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Криминал

В Колышлейском районе женщина едва не погибла, заботясь о здоровье мужа

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35-летняя жительница Колышлейского района едва не погибла от руки мужа-ровесника. Чтобы защитить свою жизнь, она была вынуждена обратиться к правоохранителям.

Женщина рассказала, что супруг беспрерывно пьет. Она, в свою очередь, тревожится за его здоровье, не одобряет такой образ жизни и пытается убедить отказаться от спиртного.

Когда сельчанка в очередной раз высказала мнение, что затянувшийся праздник пора прекращать, муж набросился на нее и стал душить. Жертве агрессора удалось вырваться и убежать. После этого она сообщила о случившемся в полицию.

«Подозреваемый признался, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На любителя спиртного возбуждено уголовное дело. Возможно, ему поневоле придется вернуться к трезвому образу жизни: санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за угрозу убийством до 2 лет лишения свободы.

Случаи, когда нетрезвые жители области грозят своим вторым половинам убийством, нередки. В том же районе 56-летний пьяный сельчанин пожаловался 68-летней супруге на плохое самочувствие. Но когда жена принесла ему лекарство, он принял препарат за отраву и едва не задушил женщину.

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Источник — фото pixabay.com
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