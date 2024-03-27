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Криминал

В магазин без денег: двух пензенцев строго наказали за кражи

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В Пензе на скамье подсудимых оказались два местных жителя. Мужчин обвинили в кражах из супермаркетов.

Как установило следствие, приятели отправились за покупками в магазин известной сети, но у дверей обнаружили, что денег нет ни у того, ни у другого.

Мужчины не растерялись и договорились украсть то, что ранее планировали купить. Один из товарищей взял с полки 4 понравившиеся ему бутылки виски и положил их в рюкзак другого. Затем пензенцы покинули магазин, причинив ему ущерб в 1 853 рубля.

В тот же день уже захмелевшие друзья, желая продолжить застолье, отправились в другой магазин. На этот раз они унесли с собой 2 бутылки коньяка. Ущерб от кражи составил 1 708 рублей.

Ранее пензенцы уже привлекались к уголовной ответственности.

«Суд признал их виновными в совершении указанных преступлений, назначив каждому окончательное наказание в виде 2 лет лишений свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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