Зареченец повадился таскать деньги из пачки купюр приятеля и поплатился

21.03.2024 | 10:50

42-летний житель Заречного дважды обокрал приятеля. За это мужчину приговорили к принудительным работам.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2023 года зареченец пришел в гости к другу и заметил на полке кухонного гарнитура пачку купюр.

Решив, что с товарища не убудет, горожанин дождался, когда останется на кухне один, и забрал часть денег - 65 000 рублей.

Причиненный преступлением ущерб стал для пострадавшего значительным.

Через несколько дней зареченец вновь пришел в гости к приятелю и отправился домой не с пустыми руками. На сей раз из пачки купюр он забрал 5 000 рублей.

При вынесении решения суд учел, что мужчина раскаялся в содеянном, добровольно частично возместил ущерб. Кроме того, у него на иждивении маленький ребенок.

«В действиях зареченца по факту совершения им обоих преступлений суд усмотрел рецидив преступлений, поскольку умышленные преступления как небольшой, так и средней тяжести совершены им в период наличия неснятой и непогашенной судимости», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Мужчину приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Пока постановление суда в силу не вступило и может быть обжаловано.