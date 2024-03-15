В Пензе адвокат требовал от бывшей сожительницы деньги и автомобиль

40-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению сразу в трех преступлениях - вымогательстве, грабеже и умышленном повреждении имущества. Жертвой стала его бывшая сожительница.
Примечательно, что на момент совершения преступлений мужчина работал адвокатом. Он добровольно прекратил статус в сентябре 2023 года.
По версии следствия, с 9 ноября 2022 года по 20 августа 2023-го юрист постоянно требовал от бывшей гражданской жены денег, которые он якобы потратил, пока они жили вместе. Сумма постепенно превысила 1,2 млн рублей.
Тогда он решил, что 40-летняя женщина должна передать ему в собственность в качестве компенсации свой автомобиль Hyundai Creta стоимостью более 2 млн рублей.
При этом адвокат третировал пензячку своими поступками. 15 июля он изуродовал дверь ее квартиры на проспекте Победы и видеоглазок. А в конце лета разбил лобовое стекло и зеркала машины, сломал другие комплектующие, повредил кузовные элементы. Общий ущерб от повреждения автомобиля составил более 280 тысяч рублей.
В ночь на 19 августа он похитил из салона иномарки видеорегистратор с картой памяти стоимостью более 3,5 тыс. рублей. Женщина попыталась помешать ему, но бывший бойфренд просто оттолкнул ее.
«Вину обвиняемый не признал, показания давать отказался. Первоначально он пояснял, что его требования о выплате денежных средств были законными, преступных действий он не совершал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы.
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