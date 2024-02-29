В украденной пензенским автовором сумке оказалось не то, что он хотел

36-летний житель Пензы обнаружил, что у его машины, припаркованной возле его дома, поврежден замок, а из салона пропали документы на автомобиль.
Автовладелец обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого.
Злоумышленником оказался 28-летний горожанин, который раньше привлекался к уголовной ответственности.
«Он рассказал, что в автомобиле хотел найти ценные вещи. Вскрыв замок, молодой человек похитил сумку, в которой находились только документы на транспортное средство», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Сотрудники полиции изъяли похищенное. На неудачливого автовора возбуждено уголовное дело. С него взято обязательство о явке.
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