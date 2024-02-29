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Криминал

В украденной пензенским автовором сумке оказалось не то, что он хотел

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36-летний житель Пензы обнаружил, что у его машины, припаркованной возле его дома, поврежден замок, а из салона пропали документы на автомобиль.

Автовладелец обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого.

Злоумышленником оказался 28-летний горожанин, который раньше привлекался к уголовной ответственности.

«Он рассказал, что в автомобиле хотел найти ценные вещи. Вскрыв замок, молодой человек похитил сумку, в которой находились только документы на транспортное средство», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции изъяли похищенное. На неудачливого автовора возбуждено уголовное дело. С него взято обязательство о явке.

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