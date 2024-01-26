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Криминал

Житель р. п. Башмаково облил собутыльника пивом и получил увечья

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Для 23-летнего жителя рабочего поселка Башмаково, судимого за кражу, застолье в компании вновь закончилось преступлением.

В ночь на 6 июня 2023 года парень с другом гостили у общей знакомой на улице Первомайской в райцентре. Вместе с ними коротали досуг хозяйка дома и еще один ее приятель. Именно он и спровоцировал конфликт: сначала забрал у женщины телефон и стал отпираться, а затем облил одного из собутыльников пивом.

Парень решил проучить невежу - сначала обрушил оппоненту на голову кулаки, потом схватил металлический стул и с размаху ударил его по ключице, а завершил экзекуцию пинками по телу.

Здоровью гостя был нанесен вред, который медики расценили как средней тяжести. Во время расследования агрессор отказался давать показания, однако выплатил пострадавшему 70 тысяч рублей.

«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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