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Криминал

Жителя Городища будут судить за угрозу убийством 16-летней девушке

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На 33-летнего жителя Городищенского района заявила в полицию родная сестра: мужчина угрожал убить ее дочь.

Конфликт случился в ночь на 16 ноября прошлого года на улице Строителей в Городище. Женщина с 16-летней дочерью были в гостях у брата. Хозяин дома принял алкоголь, и между родственниками разгорелась ссора.

«Девушка вступилась за мать, и городищенец стал хватать племянницу за руки и ноги, причиняя физическую боль, угрожать убийством. Мать позвонила в полицию», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На место прибыла женщина-полицейский. Злоумышленник не давал ей войти в дом, а потом ударил кулаком по руке.

Вину городищенец признал и объяснил свои мотивы: ссора с сестрой случилась из-за спора о продаже родительской квартиры, а участкового он не хотел пускать, чтобы избежать проверки.

Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд.

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