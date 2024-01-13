Шпионивший на Польшу работник завода под Пензой взят под стражу

В Пензенской области сотрудник режимного завода, сознавшийся в работе на польские спецслужбы, взят под стражу.
«Постановлением Ленинского районного суда г. Пензы от 13 января 2024 года жителю Пензенской области, обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст.275.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 марта 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.
Ранее была опубликована видеозапись допроса мужчины. Он сознался, что планировал за предоставление политического убежища передать данные о режимном объекте, на котором работал, а также сведения об объеме производства, нахождении и месторасположении цехов и электроподстанций.
В квартире задержанного нашли одежду и форму с символикой западных стран, конституцию Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекцию американских автомобильных номеров.
В Польше отрицают связь спецслужб с работником режимного завода под Пензой. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна назвал информацию, распространяемую российской стороной, фейком.
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