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Криминал

В Башмаковском районе мужчина с топором угрожал убить электрика

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44-летнего жителя Башмаковского района наказали за угрозу убить сотрудника энергоснабжающей организации.

20 сентября к жителю села Соломинка, незаконно подключившемуся к линии электропередачи, приехала бригада рабочих. Они хотели проверить узлы учета и устранить нарушение.

Мужчина был пьян. С топором в руках он стал угрожать одному из сотрудников. Сельчанина попытались успокоить, а затем бригада покинула домовладение.

Рабочий, испугавшийся за свою жизнь, обратился в полицию.

На агрессора завели уголовное дело. Ранее он уже был судим.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя мировой судья судебного участка в границах Башмаковского района отменил подсудимому условную меру наказания и по совокупности приговоров назначил ему 11 месяцев лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Сельчанин проведет их в колонии-поселении.

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