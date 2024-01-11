В Башмаковском районе мужчина с топором угрожал убить электрика

44-летнего жителя Башмаковского района наказали за угрозу убить сотрудника энергоснабжающей организации.
20 сентября к жителю села Соломинка, незаконно подключившемуся к линии электропередачи, приехала бригада рабочих. Они хотели проверить узлы учета и устранить нарушение.
Мужчина был пьян. С топором в руках он стал угрожать одному из сотрудников. Сельчанина попытались успокоить, а затем бригада покинула домовладение.
Рабочий, испугавшийся за свою жизнь, обратился в полицию.
На агрессора завели уголовное дело. Ранее он уже был судим.
«В соответствии с позицией государственного обвинителя мировой судья судебного участка в границах Башмаковского района отменил подсудимому условную меру наказания и по совокупности приговоров назначил ему 11 месяцев лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Сельчанин проведет их в колонии-поселении.
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