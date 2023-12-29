Сетевое издание|18+|Пятница|29 дек 2023|16:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Житель Сосновоборского района попал под суд после поездки в лес

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сосновоборском районе 59-летнего местного жителя осудили за незаконную рубку 13 деревьев.

В июле 2023 года сельчанин приехал на своем ГАЗе в лес, на участок Кададинского лесничества, и без разрешения спилил 12 осин и 1 березу. Он разделил стволы на части и привез к своему дому в селе Вязовка, причинив госбюджету ущерб более чем на 26 000 рублей.

Лесоруба нашли, но свою вину он признал лишь частично, заявив, что осины были сухими, они ему потребовались для использования в бане. А березу якобы сломало, когда на нее при спиливании рухнул один из стволов, пришлось взять и ее.

Однако экспертиза показала, что все деревья были сырорастущими.

В итоге суд назначил сельчанину наказание в виде 180 часов обязательных работ. Бензопилу марки Husqvarna конфисковали. Также мужчину обязали возместить нанесенный ущерб.

«Спилы деревьев переданы территориальному управлению Росимущества для реализации и обращения вырученных средств в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте