Житель Сосновоборского района попал под суд после поездки в лес

29.12.2023 | 11:56

В Сосновоборском районе 59-летнего местного жителя осудили за незаконную рубку 13 деревьев.

В июле 2023 года сельчанин приехал на своем ГАЗе в лес, на участок Кададинского лесничества, и без разрешения спилил 12 осин и 1 березу. Он разделил стволы на части и привез к своему дому в селе Вязовка, причинив госбюджету ущерб более чем на 26 000 рублей.

Лесоруба нашли, но свою вину он признал лишь частично, заявив, что осины были сухими, они ему потребовались для использования в бане. А березу якобы сломало, когда на нее при спиливании рухнул один из стволов, пришлось взять и ее.

Однако экспертиза показала, что все деревья были сырорастущими.

В итоге суд назначил сельчанину наказание в виде 180 часов обязательных работ. Бензопилу марки Husqvarna конфисковали. Также мужчину обязали возместить нанесенный ущерб.

«Спилы деревьев переданы территориальному управлению Росимущества для реализации и обращения вырученных средств в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.