В Пензе сборщика макулатуры ударили по лицу и ограбили

17.12.2023 | 13:27

30-летнего жителя села Старая Каменка Пензенского района отправили в колонию строгого режима. Мужчина избил и ограбил человека.

Все случилось в Пензе утром 28 апреля этого года. Сельчанин вместе со знакомыми распивал спиртное недалеко от бара на улице Бакунина. В разговоре один из приятелей мужчины посетовал на конфликт с работником пункта приема макулатуры. Собутыльники решили помочь другу разобраться с обидчиком.

Все вместе они отправились в пункт приема, расположенный на той же улице. Беседу на повышенных тонах с сотрудником провел сельчанин.

«Затем они вышли на улицу, где злоумышленник дважды ударил своего оппонента по лицу, отчего тот упал. В кармане его брюк нападавший увидел деньги. Не обращая внимания на присутствие других членов компании, безучастно стоявших рядом, он забрал из кармана упавшего денежные средства в сумме 5,5 тыс. рублей и ушел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанина обвинили по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Он во всем сознался.

Ранее мужчину судили за разбой и кражи, он отбывал условный срок. Наказание отменили и по совокупности приговоров назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

«Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на чрезмерную суровость назначенного наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.