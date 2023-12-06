Молодой пензенец за день получил в Липецке полмиллиона и попался

06.12.2023 | 20:16

22-летнего жителя Пензенской области будут судить в Липецке за мошенничество. За один день молодой мужчина сумел получить на чужбине полмиллиона рублей, используя распространенную схему «Ваш родственник попал в беду».

Деньги ему передали четыре пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факты мошенничества зарегистрировали в начале 2023-го. Пензенец действовал не один. Сообщники обзванивали пожилых горожан, а мужчина забирал средства.

8 февраля, получив 500 000 рублей, гость Липецка отправился в банк и начал переводить деньги своему куратору. Именно в этот момент злоумышленника и задержали, перечислить на счет подельника он успел лишь пятую часть наличных.

«Свою вину фигурант признал, раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный гражданам ущерб», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.