Сетевое издание|18+|Среда|6 дек 2023|23:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Молодой пензенец за день получил в Липецке полмиллиона и попался

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


22-летнего жителя Пензенской области будут судить в Липецке за мошенничество. За один день молодой мужчина сумел получить на чужбине полмиллиона рублей, используя распространенную схему «Ваш родственник попал в беду».

Деньги ему передали четыре пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факты мошенничества зарегистрировали в начале 2023-го. Пензенец действовал не один. Сообщники обзванивали пожилых горожан, а мужчина забирал средства.

Молодой пензенец за день получил в Липецке полмиллиона и попался

8 февраля, получив 500 000 рублей, гость Липецка отправился в банк и начал переводить деньги своему куратору. Именно в этот момент злоумышленника и задержали, перечислить на счет подельника он успел лишь пятую часть наличных.

Молодой пензенец за день получил в Липецке полмиллиона и попался

«Свою вину фигурант признал, раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный гражданам ущерб», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УМВД РФ по Липецкой области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте